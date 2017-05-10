10 Мая 2017 15:18

Не тополиный пух, а настоящий снег в начале мая. Синоптики фиксируют очередные аномальные рекорды, а жители столицы и разных городков Минской области не успевают делиться заснеженными фото и селфи. Последний раз такой холодный май был зафиксирован 72 года назад. А первого мая 2007 года снег шел девять часов подряд и засыпал землю трехсантиметровым покровом. Сегодня в Минской области температура на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Ночью ожидается от минус трех до плюс трех. Днем воздух прогреется до 10 градусов.

Снег - дождь - солнце. Такая контрастная погода сохранится до выходных - теплая одежда и зонтики прятать пока рано. В субботу синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в южных районах области. Днем до 10 тепла. В воскресенье преимущественно без осадков и до плюс 14.