Сильный ветер ожидается сегодня в некоторых районах страны

5 Июня 2017 08:02

Из-за этого синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Местами порывы достигнут 18 метров в секунду. Днем по северо-востоку прогнозируются дожди, в отдельных районах грозы. Теплая погода сохранится: столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Еще комфортнее - до плюс 26 - будет на юге Беларуси.