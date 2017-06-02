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Сильный ветер ожидается сегодня в некоторых районах страны
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5 Июня 2017 08:02

Сильный ветер ожидается сегодня в некоторых районах страны

Из-за этого синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Местами порывы достигнут 18 метров в секунду. Днем по северо-востоку прогнозируются дожди, в отдельных районах грозы. Теплая погода сохранится: столбики термометров поднимутся выше 20 градусов. Еще комфортнее - до плюс 26 - будет на юге Беларуси.  
  

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