17 Апреля 2017 07:00

Снежные заносы теперь и на улицах Минска. Сильный циклон принес в Беларусь зимнюю погоду и осадки. Еще накануне начал идти мокрый снег, а уже к утру образовался довольно серьезный покров. Однако даже это не заставило коммунальные службы в столице выйти на уборку улиц. Синоптики объявили на сегодня оранжевый уровень опасности. Будут осадки и сильная гололедица. Возможны серьезные пробки в утренний час пик. На дорогах следует быть предельно внимательными, так как официально сезон зимней резины закончился еще 1 марта.