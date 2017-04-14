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Сильный циклон принес в Беларусь зимнюю погоду и осадки
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17 Апреля 2017 07:00

Сильный циклон принес в Беларусь зимнюю погоду и осадки

Снежные заносы теперь и на улицах Минска. Сильный циклон принес в Беларусь зимнюю погоду и осадки. Еще накануне начал идти мокрый снег, а уже к утру образовался довольно серьезный покров. Однако даже это не заставило коммунальные службы в столице выйти на уборку улиц. Синоптики объявили на сегодня оранжевый уровень опасности. Будут осадки и сильная гололедица. Возможны серьезные пробки в утренний час пик. На дорогах следует быть предельно внимательными, так как официально сезон зимней резины закончился еще 1 марта.

  

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