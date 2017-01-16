Сильный снег и порывистый ветер - прогноз белорусских синоптиков

14 Января 2017 21:12

Сильный снег и порывистый ветер. Таков прогноз на ближайшие дни у белорусских синоптиков.

Объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня, как и ожидалось, погода сложная. На большей части нашей страны снегопад, а на улицах города снежная каша. Основные магистрали не перестает убирать коммунальная техника. Сложнее же ситуация во дворах. Не легче и пешеходам. Местами пройти затруднительно. Госавтоинспекция уже перешла в усиленный режим, чтобы обеспечить безопасность на дорогах при любых условиях.

Ненастной будет погода и завтра. Температура воздуха опустится до минус 5 днем. Ожидаются кратковременные осадки и гололедица.