Общество
14 Января 2017 21:12
Сильный снег и порывистый ветер - прогноз белорусских синоптиков
Сильный снег и порывистый ветер. Таков прогноз на ближайшие дни у белорусских синоптиков.
Объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня, как и ожидалось, погода сложная. На большей части нашей страны снегопад, а на улицах города снежная каша. Основные магистрали не перестает убирать коммунальная техника. Сложнее же ситуация во дворах. Не легче и пешеходам. Местами пройти затруднительно. Госавтоинспекция уже перешла в усиленный режим, чтобы обеспечить безопасность на дорогах при любых условиях.
Ненастной будет погода и завтра. Температура воздуха опустится до минус 5 днем. Ожидаются кратковременные осадки и гололедица.
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