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Сильный мороз в Беларуси чрезвычайных происшествий не вызвал
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6 Января 2017 08:02

Сильный мороз в Беларуси чрезвычайных происшествий не вызвал

Сильный мороз в Беларуси, который пришел на смену снегопадам,  чрезвычайных происшествий не вызвал. Об этом  сообщили нашему  агентству в Белэнерго и МЧС. Снегоуборочная техника продолжает работать в усиленном режиме.

А прогноз  на ближайшие дни  неутешительный - столбики термометров опустятся еще ниже.

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение синоптики объявили и на сегодня. Небольшой снег ожидается только в восточных районах Беларуси, однако днем столбики термометров опустятся до 20-ти градусов со знаком минус.

 

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