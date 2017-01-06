Сильный мороз в Беларуси чрезвычайных происшествий не вызвал

6 Января 2017 08:02

Сильный мороз в Беларуси, который пришел на смену снегопадам, чрезвычайных происшествий не вызвал. Об этом сообщили нашему агентству в Белэнерго и МЧС. Снегоуборочная техника продолжает работать в усиленном режиме.

А прогноз на ближайшие дни неутешительный - столбики термометров опустятся еще ниже.

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение синоптики объявили и на сегодня. Небольшой снег ожидается только в восточных районах Беларуси, однако днем столбики термометров опустятся до 20-ти градусов со знаком минус.