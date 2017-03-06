Сильные дожди и апрельское тепло

6 Марта 2017 08:06

Сегодня в Беларуси ожидается температура выше климатической нормы. Днем будет до плюс 14-ти. Холоднее на севере страны - там всего 5 градусов. Синоптики предупреждают, что из-за теплой погоды на реках и водоемах идет таянье льда. Поэтому выходить на него крайне опасно.