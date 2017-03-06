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Сильные дожди и апрельское тепло
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6 Марта 2017 08:06

Сильные дожди и апрельское тепло

Сегодня в Беларуси ожидается температура выше климатической нормы. Днем будет до плюс 14-ти. Холоднее на севере страны - там всего 5 градусов. Синоптики предупреждают, что из-за теплой погоды на реках и водоемах идет таянье льда. Поэтому выходить на него крайне опасно.

  

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