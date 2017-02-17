20 Февраля 2017 21:27

Это - настоящее спасение от ненастной погоды и плохого настроения. Шоколад премиум-класса под брендом "Президент" появился в продаже в белорусских магазинах. Выпуск сладкого бренда анонсировал Глава государства во время Большого разговора. Новинка особенно придется по вкусу любителям правильного питания. В составе нет сахара, а вместо него - натуральные подсластители.

В чем секрет белорусских кондитеров, узнала Юлия Гризунт. Когда речь идет о сладостях европейского стандарта - важен каждый нюанс. От первого укуса до послевкусия. Настоящий шоколад не должен прилипать к зубам - качественный продукт будет в прямом смысле таять во рту. Эта плитка уникальна, в первую очередь тем, что раньше наши производители не предлагали шоколад совершенно без сахара. Вместо него здесь - мальтит, сладкое вещество из картофельного крахмала в сочетании с экстрактом стевии - натуральным травяным подсластителем. Ну а главный ингредиент - 72% какао.

Работа над идеальным шоколадом без сахара заняла у кондитеров практически год.

И вот шоколад готов! Анонсировал его Глава государства во время Большого разговора. Не удивительно, что в первый же день продажи белорусы купили более сотни плиток шоколада, причем многие приобретали лакомство коробками - по 10, 15 штук. Спрос за неделю практически не уменьшился - производство работает без остановки.

Перед тем как попасть на конвейер, шоколадная масса хранится вот в таких вот емкостях чуть более 13 часов, далее уже эта машина делает из густой жидкости шоколадные плитки, это занимает не более 45 минут. А перед тем как попасть на прилавок - обертывание. В смену отсюда выходит две тонны уже знаменитого шоколада.

Но работа здесь не только кондитеров - для шоколадки был разработан уникальный дизайн. Оценить его мы попросили Раису Савкову, которая работает с шоколадом уже более четырех лет, и держала в руках не менее тысячи лакомств со всех уголков мира.

Стоимость шоколадки – 2 рубля 29 копеек. На вес, вместо привычных ста - 90 граммов. Сегодня новинку можно купить в 18-ти фирменных магазинах знаменитой белорусской кондитерской.