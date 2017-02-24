Школы Молодечненского и Слуцкого районов в этом году станут электронными

24 Февраля 2017 15:28

Масштабный образовательный проект продолжает шагать по городам Минской области. Сейчас в виртуальном пространстве хранятся дневники и журналы более 60 школ и гимназий центрального региона. Чтобы узнать о расписании, домашнем задании на завтра или среднем балле, достаточно зайти на сайт, найти свою школу и класс.

Рассказывает Александра Драгун: Кстати, у каждого района электронное хранилище с дневниками и журналами свое, но система прозрачная в использовании и напоминает печатные аналоги. Дневник на отметку и подпись учителю эти ученики дают последний год. С первого сентября одиннадцатая школа, что в Слуцке, станет электронной. Остаются реальными учители, контрольные, учебники и знания. Только оценивать их будут уже виртуально.

Печатные дневники и журналы всей школы перенесут на один сайт. Облачные технологии обеспечат место для неограниченного количества информации. А умная система - конфиденциальность данных каждого ученика. У родителей будет свой пароль с доступом к дневнику только своего ребенка и частного разговора, например, с классным руководителем.

Сразу надо подготовить условия и материально-техническую базу для работы в электронной школе. Первый же этап масштабного проекта - электронные ключи от дома знаний - здесь реализовали успешно.

Печатные дневники и журналы в четвертой школе в Солигорске стали виртуальными. Теперь расписание, отметки и домашние задания - в электронном виде. Чтобы оценить учеников, достаточно зайти в Интернет с любого гаджета. Каждое же рабочее место учителя оборудовано компьютером. Кроме этого, по всей школе в свободном доступе 12 пунктов с Wi-Fi, чтобы зайти в журнал или дневник с телефона, планшета или ноутбука.

Портативный дневник дочери Алена Соболь всегда имеет при себе. В школьном документе не только отметки - это еще и мини-социальная сеть для обсуждения внеобразовательной жизни каждого класса. В прошлом году этот проект отлично прошел пилотные испытания. И в этом году четвертая школа стала официально электронной.

Сейчас в Минской области электронными журналами и дневниками пользуются в 60 гимназиях и школах. В этом году к ним присоединятся учреждения образования Слуцкого и Молодечненского районов.