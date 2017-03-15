Школьники из Полоцкого района получили паспорта под звуки органа

15 Марта 2017 19:06

50 школьников из Полоцкого района свой главный документ получили в стенах Софийского собора под звуки органа. Школьники запустили в небо более полусотни воздушных шаров с записками. В каждой пожелание процветания стране от молодежи Полоцка.