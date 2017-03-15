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Школьники из Полоцкого района получили паспорта под звуки органа
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15 Марта 2017 19:06

Школьники из Полоцкого района получили паспорта под звуки органа

50 школьников из Полоцкого района свой главный документ получили в стенах Софийского собора под звуки органа. Школьники запустили в небо более полусотни воздушных шаров с записками. В каждой пожелание процветания стране от молодежи Полоцка.

  

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