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Шествие Дедов Морозов и Снегурочек!
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24 Декабря 2016 21:25

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек!

Такой новогодний парад - уже традиция.  По центральным проспектам и улицам Минска одной большой колонной  прошлись около 800 волшебных героев. На некоторое время  движение в центре города было перекрыто.  Кульминация же праздника состоялась в  сердце Минска на Ратушной площади. В  атмосферу сказки погрузилась и  Антонина Станкевич.

Место встречи изменить нельзя. По традиции Деды Морозы, Снегурочки и другие персонажи из известных сказок и мультфильмов собираются на площади Независимости. Очень трудно определить, кто из улыбчивых дедушек настоящий, а кто просто переоделся на потеху публике. Но нашей съемочной группе это удалось.

Впереди у каждого насыщенная программа и множество планов.

Зрители тоже время даром не теряют. Каждый хочет успеть загадать желание. Тем более что при таком количестве волшебников шансы на их исполнение сильно возрастают.

Всего же в шествие отправляются около восьмисот Дедов Морозов и Снегурочек из каждого района столицы. По такому случаю даже перекрывают центральный проспект города. На время, конечно.

Шагать в ногу вовсе необязательно, однако без веселой песни, тем более в такой праздничной колонне не обойтись. А ну-ка, Деды Морозы, запевай!

У главного Деда Мороза - особый транспорт. Статус обязывает. Вместо прошлогоднего лимузина – карета, запряженная лошадьми. В пути, как признался волшебник нашей съемочной группе, немного поколдовал.

Финиширует праздничная колонна на Ратушной площади в самом сердце Минска. Кстати, это еще одна площадка для новогодних и рождественских гуляний. До пятого января в течение дня здесь работают сувенирные лавки, палатки с уличной едой, а самый главный Дед Мороз Минска с удовольствием пообщается с детьми и исполнит их желания. 

 

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