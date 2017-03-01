Шесть новых специальностей от профтехобразования Минска

1 Марта 2017 18:40

В колледже строительства и коммунального хозяйства впервые начнут выпускать рабочих по комплексному обслуживанию зданий. Будущие специалисты для коммунальной сферы за три года получат сразу несколько специальностей. В колледже кулинарии появится смежная специальность "пекарь-кондитер", а в колледже полиграфии - "оператор цифровой печати". В списке новых профессий также кузовщик, арматурщик, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Новые квалификации появились по просьбе предприятий.

В то же время в Минске в этом году прекратится подготовка специалистов по невостребованным направлениям.