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Сезон аттракционов открыт
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21 Апреля 2017 15:30

Сезон аттракционов открыт

Сегодня с утра в столице почти полсотни качелей закружились в унисон. "Вальс", "Дикий поезд", "Лебеди" - все аттракционы во время зимнего перерыва прошли техническую диагностику и необходимый ремонт. В этом сезоне на "Автодроме" в парке Челюскинцев протестируют автоматизированную контрольную систему. Попасть на электромобили можно только через турникеты со специальными считывателями. Они сканируют как одноразовый билет, так и пластиковую карточку - своеобразный проездной.

Современную технологию планируют ввести на все аттракционы в парках Горького и Челюскинцев. Такая контрольно-пропускная система уже работает в Москве. Кроме того, в этом году более 10 детских игровых комплексов появятся в столичных парках Победы, "Тиволи", Уручье и на бульваре Пулихова.

  

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