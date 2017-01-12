11 Января 2017 21:00

Крепкие морозы в Беларуси отступают, но зима свои позиции не сдает. Синоптики прогнозируют порывистый ветер и обильные осадки. Такие резкие перепады температур, а местами они достигали 10 градусов, повод уделить повышенное внимание своему здоровью. Сейчас ситуация по гриппу в Беларуси спокойная. В этом году было выявлено только несколько случаев заболевания этим вирусом, заявили сегодня на пресс-конференции в Минске. Да и вовсе уже несколько лет масштабов эпидемии не наблюдается. В первую очередь это связано с профилактикой, а именно с вакцинацией. Впрочем, на днях дети вернулись с каникул, поэтому Минздрав будет пристально отслеживать ситуацию в школах. Подробнее Влада Карницкая.

Главный объект изучения этого центра - один из самых коварных вирусов последних десятилетий. В год здесь исследуют около 3 с половиной тысяч анализов на вирус гриппа. Для этого достаточно слюны больного. Пробы, которые привозят сюда, взяты у пациентов со всей страны. Но делают такое обследование далеко не каждому.

Наталья Грибкова, руководитель национального центра по гриппу РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: "Врач-лечебник принимает решение о том, надо ли брать пробы, поскольку с диагностической точки зрения симптоматики может быть не хватает. Для того чтобы нам отслеживать циркуляцию вирусов гриппа в стране, нет необходимости у каждого в стране делать анализы".

Привозят образцы сюда только один раз в неделю. Получается, что в среднем нужно проверить порядка 80 образцов. Исследования одного для страны обходятся в среднем в 70 рублей.

В этой лаборатории сотрудник прямо сейчас изучает образцы на наличие гриппа. Как правило, нескольких дней достаточно, чтобы проверить их все. По словам медиков, во время эпидемического подъема каждый четвертый или даже каждый третий образец может содержать коварный вирус.

Сейчас здесь такие результаты встречаются редко. По словам специалистов, ситуация по гриппу спокойная. Выражаясь медицинским языком - неэпидемичная. В основном врачи сегодня диагностируют вирусы иного происхождения - аденовирусы или парагрипп. К слову, даже за прошлую неделю диагноз ОРВИ в карточках пациентов стал появляться реже.

Возможно, это связано и с морозной погодой, впрочем, независимо от цифр на термометре в стране удавалось избежать эпидемии уже несколько лет подряд благодаря вакцинации. В этом году прививки сделали более 41 % белорусов. Это, по словам медиков, хороший показатель.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси: "Порядка 96 % из числа обследованных людей, из числа выявленных вирусов гриппа - это люди не привитые. Т.е. есть, конечно, и привитые - 3-4 %. Но мы всегда говорим, что люди вакцинированные могут заболеть, но перенесут заболевание в более легкой форме".

К цифрам - около 40 % привитых - впервые за все время наблюдений приблизились в этом сезоне и в соседней России. Правда, в 20 регионах эпидемии избежать не удалось. В некоторых областях объявлен карантин, отменяют массовые мероприятия. В Оренбурге, например, продлили школьные каникулы. Роспотребнадзор предупреждает москвичей о второй волне эпидемии в столице.

В нашей же стране ожидают лишь стандартный сезонный подъем заболеваемости в конце месяца. Доктора и белорусские, и российские рекомендуют ни в коем случае не заниматься самолечением и при первых симптомах недомогания обращаться к врачу. Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию в школах, ведь обычно именно с возвращением с каникул связаны подъемы заболеваемости среди детей. Еще один отрицательный эпидемиологический фактор - погода, когда столбик термометра ползет вверх и становится слякотно. Впрочем, в ближайшее время нам это точно не грозит - на следующей неделе метеорологи ожидают возвращения морозов. Крещенские, по словам специалистов, будут в этом году немного слабее рождественских.