Сети нового поколения будут изучать в совместной лаборатории БГУИР и ZTE

5 Июня 2017 15:08

Эксперты китайской телекоммуникационной компании поделятся со студентами БГУИР знаниями по внедрению 3G и 4G-технологий. Сети нового поколения будут изучать в совместной лаборатории. В стенах вуза установили современное оборудование, которое используют ведущие операторы мобильной связи. Сегодня специалисты из китайской корпорации тестируют технологию 5G и не исключают, что возможно удастся ее внедрить к концу года.

Михаил Батура, ректор БГУИР: "Вот здесь студенты будут осваивать современные беспроводные технологии связи третьего, четвертого поколения. Они сейчас работают над испытанием технологии пятого поколения. Отрабатывают и программное обеспечение и оборудование".

Вэй Вэй, директор ИООО ZTE: "Нам очень хотелось бы показать свое оборудование для будущих высококвалифицированных специалистов".

В лаборатории в учебное время будут проходить занятия со студентами по расписанию, а внеурочно эксперты из китайской телекоммуникационной компании поделятся знаниями о беспроводных технологиях.