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Сессия Совещания сторон Конвенции Эспо стартует в Минске
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13 Июня 2017 09:16

Сессия Совещания сторон Конвенции Эспо стартует в Минске

Участие в ней примут около 200 представителей из 45-ти стран - это руководители природоохранных министерств, топ-менеджеры международных организаций и финансовых институтов. Приветствие участникам совещания направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что Сессия Конвенции Эспо даст положительный эффект в продвижении целей устойчивого развития, а выбор нашей страны для проведения представительного собрания является признанием значительного вклада Беларуси в мировую экологию. Напомним, Конвенцию Эспо приняли в 91 году, а Минск присоединился к ней 11 лет назад. Документ в трансграничном контексте закрепляет обязательства стран уведомлять и консультироваться друг с другом при рассмотрении крупных проектов, которые могли бы иметь воздействие на окружающую среду. На итоговом совместном заседании высокого уровня на неделе планируется принятие Минской декларации.

  

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