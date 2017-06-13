Сессия Совещания сторон Конвенции Эспо открылась в белорусской столице

13 Июня 2017 21:08

Сегодня в белорусской столице открылась сессия Совещания сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Масштабный форум проходит в нашей стране впервые. И собрал более 200 представителей из 45-ти стран. На повестке - рассмотрение важных документов в области изменения климата, достижения целей устойчивого развития и практики применения Конвенции к деятельности, связанной с атомной энергетикой. В ближайшие три дня здесь пройдут десятки дискуссий и двусторонних встреч. Для нашей страны диалог в таком формате особенно важен и возможностью отдельно обсудить тему белорусско-литовских взаимоотношений в разрезе претензий соседа к возведению АЭС в Островце. Беларусь рассчитывает поставить точку в этом вопросе.

Приветствие участникам совещания направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что сессия Конвенции Эспо даст положительный эффект в продвижении целей устойчивого развития, а выбор нашей страны для проведения представительного собрания является признанием значительного вклада Беларуси в мировую экологию. По итогам работы форума планируется принятие Минской декларации.

Джоржд Кремлис, глава подразделения "Окружающая среда" Европейской комиссии: "Минская декларация - это декларация о роли и будущем Конвенции как международного инструмента по установлению международной кооперации, природоохранной интеграции и развитию зеленой экономики в странах, где применяется Конвенция. Более того, наша сверхцель в Конвенции - привлечь к сотрудничеству страны, не входящие в нее, что позволит распространить наш опыт на другие континенты".

Конвенция Эспо была принята в 1991 году. Документ обязывает стороны уведомлять и консультироваться друг с другом при планировании крупных проектов, в том числе АЭС, химических заводов, крупных нефте- и газопроводов, мощных ТЭЦ и других предприятий. Белорусская сторона еще перед началом строительства АЭС провела все необходимые консультации со странами-соседками и направила документы другим государствам, которые высказали заинтересованность.