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Серьезные изменения ожидают санитарные нормы в Беларуси
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27 Февраля 2017 07:02

Серьезные изменения ожидают санитарные нормы в Беларуси

Подробнее об этом рассказала накануне в "Главном эфире" заместитель Министра здравоохранения, главный санитарный врач Наталья Жукова.

Что касается проверок, то, по словам Натальи Жуковой, в прошлом году их стало меньше. Усиленный контроль по-прежнему останется за коммунальной сферой - объектами, которые отвечают за водоснабжение.

  

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