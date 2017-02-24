Серьезные изменения ожидают санитарные нормы в Беларуси

27 Февраля 2017 07:02

Подробнее об этом рассказала накануне в "Главном эфире" заместитель Министра здравоохранения, главный санитарный врач Наталья Жукова.

Что касается проверок, то, по словам Натальи Жуковой, в прошлом году их стало меньше. Усиленный контроль по-прежнему останется за коммунальной сферой - объектами, которые отвечают за водоснабжение.