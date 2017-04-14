Середина весны с температурами поздней осени

15 Апреля 2017 15:12

Погода в эти праздничные дни в Беларуси ожидается неустойчивая. Объявлен оранжевый уровень опасности! По республике прогнозируется снег, на дорогах местами гололедица. В столице столбик термометров ночью не поднимется выше 3 градусов. Завтра в Минске усиление ветра до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до отметки 5 с плюсом. Прогнозируется дождь и мокрый снег. Одевайтесь теплее!