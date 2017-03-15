15 Марта 2017 15:21

Теплота временно отступает... Середина недели будет с дождями и мокрым снегом. Под влиянием атмосферных фронтов погода в столице ухудшится. Сегодня и завтра - кратковременные осадки, утром туман и гололед. При этом днем сохранится довольно теплая погода - до 6 со знаком плюс, ночью - минус 1. Солнце вернется ближе к выходным. Так, в пятницу воздух прогреется до 8 градусов тепла. Кстати, погода по-прежнему остается более теплой, чем обычно. Температура во второй декаде марта будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.