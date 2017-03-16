Сенсация в белорусской медицине

15 Марта 2017 21:42

Наши хирурги впервые провели операции с использованием распечатанной на 3Д-принтере модели сердца. Это точный прототип человеческого органа. Для полного сходства хирурги РНПЦ "Кардиология" провели пациентам компьютерную томографию, что и позволило создать индивидуальную модель. Распечатанный орган помог врачам полностью спланировать вмешательство - первоначально прооперировали модель, а затем сердце пациента. После этого медики сравнили результаты. Технология успешно применена на двух мужчинах. Продолжит Влада Карницкая.

На УЗИ сердца в столичный кардиологический центр Леонид Вохмин приехал из Гомеля. Около года назад врачи поставили мужчине диагноз - гипертрофическая кардиомиопатия.

Это заболевание достаточно редкое. В Беларуси с таким диагнозом — не более полутысячи пациентов.

Сейчас уже Леонид Вохмин идет на поправку — белорусские медики вылечили мужчину. Причем с использованием точной копии его сердца, которую напечатали на принтере.

Вот она высокоточная резиновая 3Д-модель сердца. С ее помощью хирурги провели ювелирную операцию. На ее печать ушло почти 15 часов. И весит она около 700 граммов. Кстати, сердце здорового человека, как правило, гораздо легче.

Лечить гипертрофическую кардиомиопатию в нашей стране начали еще в декабре 2007 года. К этому моменту таких пациентов уже 106. Но до сих пор такую операцию из-за сложности выполняют единицы медиков. И длится она минимум 5 часов.

Владимир Андрущук, кардиохирург РНПЦ "Кардиология": "Сама операция выполняется через аорту, через вот это достаточно узкое отверстие. Через это отверстие нужно иссечь определенный объем мышцы. Это проводится в условиях ограниченной видимости и зачастую с большой долей интуиции хирурга".

Именно поэтому около года назад врачи кардиологического центра решили усовершенствовать сложную операцию. Так возникла идея использовать 3Д-модель сердца. На ней четко виден объем участка сердечной мышцы, который нужно удалить. Причем индивидуально для каждого пациента. Поэтому и модель изготавливается индивидуально. Пациенту для этого нужно всего лишь пройти компьютерную томограмму.

Уже после с цифровым изображением работают специалисты по ЗД-печати.

К слову, операциями на взрослом сердце врачи решили не ограничиваться. Не исключено, что в нашей стране таким методом начнут лечить и детей. Особенно актуально это для новорожденных с врожденными пороками сердца с необычной анатомией. Кроме того, в ближайшее время 3Д-печать белорусские нейрохирурги планируют использовать при операции на мозге ребенка.