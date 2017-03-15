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Сенсация в белорусской медицине
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15 Марта 2017 12:10

Сенсация в белорусской медицине

Наши хирурги впервые провели операции с использованием распечатанной на 3D-принтере модели сердца. Это точный прототип человеческого органа. Для полного сходства хирурги РНПЦ "Кардиология" провели пациентам компьютерную томографию, что и позволило создать индивидуальную модель. Распечатанный орган помог врачам полностью спланировать вмешательство. Первоначально прооперировали модель, а затем сердце пациента, после чего медики сравнили результаты. Технология успешно применена на двух мужчинах.  

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