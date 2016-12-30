31 Декабря 2016 12:00

Мы подходим к Новому году в приятной суете, раздаем подарки, делимся эмоциями. А вот все ли успели приготовиться к торжеству заранее или решили отложить на последний момент, сейчас узнаем. Съемочная группа Агентства теленовостей отправилась в самые крупные торговые комплексы.

И на прямую связь со студией выходит Юрий Шевчук (прямое включение).