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Семен Доморад в телепроекте "Наши"
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24 Мая 2017 07:21

Семен Доморад в телепроекте "Наши"

Гражданская позиция - в монументе. Душа – в пейзаже. Уникальный случай два в одном: представитель сурового реализма - он же тонкий лирик. Семен Доморад. Он продолжил династию, но опередил художника-отца. Из бобруйских мастерских вырвался в столичные галереи и покорил своей искренностью главный дворец страны. Его выставки - культурная дипломатия: по этим пейзажам иностранные дипломаты постигают белорусскую самобытность, а зарубежные гости увозят полотна для своих коллекций. Семен Доморад – сегодня в телепроекте "Наши". Смотрите после "Панорамы".  

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