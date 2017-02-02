Селекционеры работают над созданием посадочного материала с лучшей генетикой

2 Февраля 2017 18:46

Саженцы нового поколения имеют лучшие характеристики - хорошо приживаются и дают на 20 процентов больше древесины. Сейчас в области активно продолжается сбор еловых и сосновых шишек на специальных плантациях. Полученные семена сохранят до весны. Потом лесхозы области высадят их в специальных питомниках.

В лесном селекционном центре нашей страны разработали новую технологию. С одной ветки могучей сосны или ели в лаборатории получают десятки растений - так называемые клоны деревьев.