24 Февраля 2017 15:31

Они тренируются 6 дней в неделю, чтобы достичь успехов в большом спорте. Единственная в центральном регионе секция мужской спортивной гимнастики в Крупках готовит будущих чемпионов. Сейчас ставку делают на самую маленькую группу - начинающим спортсменам всего по 8-9 лет.

На тренировке побывала и Антонина Станкевич. В отличие от художественной гимнастики, в эту секцию принимают мальчиков с 6-7 лет. И уже через месяц-другой тренировок спортсмены-новички демонстрируют неплохую растяжку и гибкость. Процесс тренировок без боли не обходится, однако без красивых и ровных шпагатов и мостиков в спортивной гимнастике не обойтись.

Разминка, растяжка - а потом юные гимнасты переходят к тренировкам на спортивных снарядах. Здесь помогают овладеть упражнениями на брусьях, кольцах, турнике. А прыжки и перевороты в воздухе отрабатывают на батутах.

Особое внимание - технике безопасности. Сначала - подготовительные упражнения. И только потом можно приступать к работе на снарядах.

Секция спортивной гимнастики сегодня едва не самая популярная среди мальчиков в Крупках. Не только ради амбициозных планов приводят сюда детей. Но и для общего развития. Спортсмены из Крупок - постоянные участники областных и республиканских стартов. Однако они знают точно - если много тренироваться, то можно попасть и на мировую арену.