Более 30 человек, имеющих отношению к космосу, - уроженцы Слуцкого региона

2 Апреля 2017 21:31

О такой космической урожайности Слутчины известно мало. Наталья Бордиловская попробовала вспомнить всех белорусов, чьи заслуги в космосе неоспоримы, и раскрыть секрет “слуцкой аномалии”.

Слуцк. Улица Семена Косберга. Слутчане гордятся своим земляком: инженер-конструктор имеет прямое отношение к мировому прорыву. Благодаря ему первый человек полетел в космос. В конце 50-х прошлого столетия знаменитый Сергей Королев пригласил белоруса Косберга к себе в конструкторское бюро. До этого времени на космическую орбиту запускали только беспилотные спутники. Сам Королев запустил их три благодаря собственному изобретению - двухступенчатому ракетоносителю. Чтобы в космическое пространство отправить человека, нужна была третья ступень. Ее и сделал Косберг.

Строго секретно: к словам "Поехали!" Юрий Гагарин тогда добавил: "Косберг сработал!". Но по соображениям безопасности фразу из хроники вырезали: личность Косберга была засекречена. Сам же белорус, говорили, прыгал от счастья. Всего за 9 месяцев ему удалось создать первый отечественный, не имеющий аналогов, жидкостный ракетный двигатель, который смог запустить человека в условия невесомости и глубокого вакуума. Вместе с Королевым и Гагариным Косберг вошел в тройку героев, отмеченных государством за первый полет человека в космос.

Выбор Королевым Косберга был неслучаен. В годы Великой Отечественной белорусский конструктор прославился проектированием и запуском к производству агрегата непосредственного впрыска. Находка подняла летные возможности советских самолетов (скорость, дальность полетов и маневренность) до уровня немецких "мессершмитов". Впрочем, именно военная беда вырастила будущих представителей советской авиации и космонавтики.

Сегодня здесь сеют хлеб. А в 40-х базировались немецкие авиавойска. На время захватили советский аэродром. Еще в 1932 взлетная полоса разместилась на пространстве между деревнями Новый Гутков и Рыжица - советское специализированное взлетное поле, огражденное колючей проволокой. База машин-истребителей. Плацдарм для обучения мастерству летчика и зрелище для местных детей. Малыши сбегались, чтобы посмотреть на виражи в небе.

Среди малышей, которые сбегались к аэродрому, были и мальчики Герчики. 14-летний Костя Герчик из Сорогов влюбился в небо и в его покорителей. А когда увидел, как на гигантском четырехмоторе приземлились легендарные пилоты-женщины Марина Раскина и Валентина Гризодубова, решил: там, за облаками, - его судьба.

Выпускник Ленинградского артиллерийского училища Константин Герчик воевал с первых дней. После военной академии и назначение на Байконур. С 1958 слутчанин - руководитель первого и крупнейшего космодрома. За генерал-полковником было развертывание пятого научно-исследовательского полигона, введение в строй пусковых установок, первые конструкторские испытания межконтинентальных и космических ракет. Пример Герчика поддержали его братья. Двоюродный Даниил - изобретатель и конструктор первых моделей крылатых ракет морского базирования, других систем военного назначения. Родной Анатолий - авиатор, офицер Семипалатинского полигона.

Средняя школа деревни Сороги сегодня носит имя своего знаменитого земляка. Здесь и музей Константина Герчика. В витринах документы, листы и награды (у Константина Васильевича 15 орденов и 21 медаль). Шинель, авиаторские перчатки, стол и стул, за которым работал кандидат военных наук Герчик.

На 12 апреля - на День космонавтики - на стене школы деревни Весея разместят мемориальную доску вот по этому эскизу. На ней имя еще одного знаменитого уроженца Слутчины Константина Давидовского. Наш человек на Луне. Штурман советского лунохода-1. Управлял стартом первого в мире планетохода с околоземной орбиты 10 ноября 1970 года. Искусственный спутник успешно осуществил посадку на Море дождей в районе Луны. Романтик так дистанционно провел маршрут машины, что та колесами выписала на грунте цифру 8 - посвящение женщинам к Международному женскому дню.

Родился завоеватель лунной поверхности в деревне Избудище. Вот его родительский дом, показывает одноклассник-друг Степаныч. Играя в войнушку и запуская самолетики на лугу, мог ли он мечтать, что его сосед отправит спутник на Луну! Первыми, кто ступил на поверхность спутника Земли, были американцы. Если СССР лидировал в космической гонке, в лунной - именно США. 16 июля 1969 года с мыса Канаверал стартовал американский корабль "Аполлон-2". Экипаж из трех астронавтов возглавил Нил Армстронг. На поверхности Луны люди находились более 21 часа. И все благодаря белорусу! Топливо для ракеты "Сатурн-5", которая доставила американцев на Луну, создал наш знаменитый земляк! Вот вам необычное противостояние систем.

Белорусский вклад в астронавтику - это еще и Борис Кит. 6 апреля 1910 года в семье белорусов в Санкт-Петербурге родился мальчик. Через 8 лет семья переехала на родину. Малыш закончил школу, потом - гимназию в Новогрудке. Потом - Вильня. Университет. Физмат. Богатая биография. Но главное: Борис Кит - всемирно известный ученый, астронавт, благодаря которому американцы высадились на Луну. А также он открыл формулу топлива для американских космических кораблей "Аполлон" и "Шаттл".

Он живой и сегодня - Киту 106 лет! Ученый всегда считал себя белорусом, но по воле судьбы оказался в США. С 50-х - научная деятельность в области космических исследований. Разрабатывал программы межконтинентальных ракетных систем. Сотрудник Министерства воздушных сил США. Эксперт и советник в основном по советской космонавтике. Соавтор книги "История и современное состояние советской астронавтики". А в то же время на обратной стороне планеты, на его малой родине - в советской Беларуси - с 1959 по 1996 годы западной угрозе противостоял единственный в Минской области Слуцкий 306-й ракетный полк стратегического назначения.

Мы живем в новой космической эре. И нашими соотечественниками также подтверждено: победить в ядерной войне невозможно. Космос должны быть мирным. Сегодня те, кто нес службу в слуцких стратегических ракетных армиях, - ветераны. Их усилиями к 900-летию Слуцка на улице Гагарина установлен памятник - посвящение землякам, которые осуществили прорыв в мировой космонавтике. Кроме фамилий Косберг, Герчик, Далидовский, в списке авиакосмических достижений имя астронома Витольда Цераского, который в конце ХІХ столетия открыл расстояние от Земли до облаков и других планет. Ильи Копиевича, астронома, создателя карты звездного неба, по которой мореходству обучался Петр Первый. Более трех десятков случчан тем или иным образом герои вековой мечты человечества летать и исследовать межпланетные пространства. Отчего же именно этот край оказался ближе к звездам?!

Никто не знает, с каких времен, но на поле неподалеку от Сорогов лежит следовик - священный гранит вырастает из земли, свидетельствуют этнографы. Культ камня с тремя образами - следами человека, кота и собаки - из глубины веков. Неизведанные, но реальные энергетические силы таких камней (а их именно на Случчине огромное количество!) признают даже современники. Места таких валунов обычно помечают крестами. Верят - к ним идут космические волны.