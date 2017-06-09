Сегодня завершается общественное обсуждение антитабачного декрета

12 Июня 2017 08:07

И уже к 15-му июня все предложения сведут воедино и направят в правительство. Самые рациональные найдут отражение в новом документе. Белорусы активно продвигают антитабачные инициативы. На Национальный правовой портал приходят предложения запретить курение на балконах квартир и полностью ликвидировать зоны для курения.