Сегодня вырос и минимальный потребительский бюджет почти на 2%

1 Февраля 2017 07:08

Теперь на одного члена семьи из четырех человек он составляет 298 рублей 85 копеек. Такой норматив будет действовать до конца апреля.

В Беларуси минимальный потребительский бюджет служит основой для определения различных социальных стандартов. Последний раз величину поднимали 1 ноября.