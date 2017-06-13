Общество
14 Июня 2017 08:12
Сегодня Всемирный день донора крови
Ежегодно в Беларуси заготавливается более 200 000 литров донорской крови и 100 000 плазмы в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий на станциях переливания крови. Чаще всего донорская кровь требуется при выполнении высокотехнологичных операций. К слову, по статистике, переливание крови проводится каждому третьему жителю на планете.
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