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Сегодня Всемирный день без табака
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31 Мая 2017 08:06

Сегодня Всемирный день без табака

Белорусы активно продвигают антитабачные инициативы. На Национальный правовой портал приходят предложения запретить курение на балконах квартир и полностью ликвидировать зоны для курения. Сегодня, во Всемирный день без табака, по всей Беларуси пройдут акции и флешмобы.

Людмила Наройчик, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "Статистика у нас отличается положительной динамикой, то есть за последние 14 лет распространенность потребления табака в Беларуси сократилась на 14 %. Но все равно в Беларуси курит каждый третий из взрослого населения. Это высокий процент для нашей небольшой республики".

Почти половина курящих белорусов - это мужчины.

  

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