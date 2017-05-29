Сегодня Всемирный день без табака

31 Мая 2017 08:06

Белорусы активно продвигают антитабачные инициативы. На Национальный правовой портал приходят предложения запретить курение на балконах квартир и полностью ликвидировать зоны для курения. Сегодня, во Всемирный день без табака, по всей Беларуси пройдут акции и флешмобы.

Людмила Наройчик, заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "Статистика у нас отличается положительной динамикой, то есть за последние 14 лет распространенность потребления табака в Беларуси сократилась на 14 %. Но все равно в Беларуси курит каждый третий из взрослого населения. Это высокий процент для нашей небольшой республики".

Почти половина курящих белорусов - это мужчины.