Все желающие стали участниками первого в Беларуси экомарафона

22 Апреля 2017 14:59

Он прошел в Гомеле. Организатор - Белорусская федерация легкой атлетики - в Международный день Земли предложил таким образом поддержать идею бережного отношения к природе. Марафон проходил на двух дистанциях - более чем на 42 километра и на 6. Кстати, на дистанцию в 42 километра пришлось даже вводить лимит – 200 человек.

Вадим Девятовский, глава Белорусской федерации легкой атлетики:

"Мы хотим этим забегом сказать, что наша Беларусь красивая. Красивая не только столица, но и регионы. Смотрите, какая прекрасная набережная, хоть дождь, хоть непогода. Смотрите, какое у молодежи настроение – все улыбаются. Мы хотим сказать, что мы здоровая нация. Красивые, позитивные люди, относящиеся к своему здоровью со всей ответственностью, потому что спорт – это жизнь".

Чтобы стать участником марафона, необходимо было предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Победители получили денежные призы, медали и ужин в одном из ресторанов Гомеля.