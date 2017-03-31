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Сегодня во всем мире отмечают День смеха
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1 Апреля 2017 09:21

Сегодня во всем мире отмечают День смеха

Праздник, когда принято веселиться, шутить и по-доброму обманывать друг друга. Впервые день розыгрышей был проведен в Древнем Риме в честь Бога смеха. В разных странах этот день называют по-разному. У французов, например, это "апрельская рыба", шотландцы отмечают День смеха целых два дня. Есть и своеобразные "столицы юмора" — болгарский город Габрово, Одесса с ее ежегодными "Юморинами", а также белорусские Автюки, где проходят фестивали народного юмора.

  

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