Сегодня во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста

27 Января 2017 21:42

В числе сотен государств, где сегодня чтили память жертв этой страшной трагедии, - и наша страна. Беларусь сегодня не просто вспомнила, она свидетельствовала о собственной истории. День памяти холокоста - в официальных мероприятиях и в личных историях увидела Наталья Бордиловская.

Анна Франк - уроженка Германии, еврейская девочка, которая в сороковых умудрялась не один год скрываться от нацистского террора. Пожалуй, самая всемирно известная узница холокоста мечтала выжить, вела дневник. Краха фашизма не дождалась. Зато ее записи стали основой мирового бестселлера, переведенного на многие языки. К очередной годовщине холокоста "Дневники Анны Франк" приехали в Минск. Выставка для белорусов - по страницам очевидца.

Борис Герстен, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин: "Время стирает многие вещи, остаются символы - Аушвиц-концлагерь... Но ведь в каждом белорусском городке был свой аушвиц".

Шесть зажженных свечей как память о шести миллионах погибших. Хоть весь мир вспоминает сегодня холокост, в Беларуси эта дата особый случай. Белорусы и евреи исторически вместе.

Яков Авраами, Временный поверенный в делах Израиля в Беларуси: "У нас с белорусами есть общая история. Мы близки тем, что страдали вместе, делили одно горе на двоих - это не забывается и ценится очень дорого".

На уровне двух государств - Беларуси и Израиля - церемония в Музее Великой Отечественной войны. Традицию Министерства иностранных дел Беларуси и Посольства государства Израиль - традицию почитания холокоста поддержали дипмиссии более 60 стран. Официально зачитано слово приветствия и солидарности от Организации Объединенных Наций. 12 лет назад именно ООН утвердила день 27 января как Международный день памяти жертв холокоста. В память об освобождении Освенцима в 1945 году. И сами узники - здесь, в зале, и праведники народов мира - белорусы, порою под угрозой собственной жизни спасавшие евреев от расправы. Сегодня праведников-белорусов стало на три больше: к 600 именам спасителей - минчанка Надежда Кухаренок и муж и жена Малиновские из Барановичей.

Гравировка на медалях праведников: "Тот, кто спас единую душу, спас целый мир". Их истинных обладателей становится меньше и меньше. Раритеты - они пополняют коллекции - домашние и музейные. Один из хранителей памяти о войне и холокосте - Музей истории Великой Отечественной войны.

Слово "холокост" здесь звучит ежедневно, экскурсия по залам номер 6 и номер 7 музея - будто возвращение в начало 40-ых 20-го столетия. Подлинными реликвиями - личными вещами, оставшимися от узников, фотографиями, документами - экспозиция рассказывает о годах немецкой оккупации на наших землях, о фабриках смерти, которых в Беларуси насчитывалось более 300, об узниках гетто и концлагерей.

Более 800 евреев уничтожены на территории Беларуси. В их числе не только белорусы и евреи оккупированной части СССР - с сентября 1941 года в гетто и концлагеря на наших территориях стали депортироваться люди из Германии, Австрии, Чехии. Тростенец, Дулаг, Озаричи, Шталаг. Одни из самых громких, массовых и неоднократных казней в минском гетто - на месте сегодняшнего мемориала-комплекса "Яма". Кстати, именно здесь в 1947 вырос первый в СССР обелиск погибшим евреям. Может, в художественной части он выглядит скромнее современных концептуальных монументов. Сделанный почти вручную сразу после войны свидетелями трагедии, оставшимися в живых, все-таки он и по сегодняшний день с неповторимой силой говорит о холокосте.