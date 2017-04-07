Сегодня Вербное воскресенье

9 Апреля 2017 09:00

Большой праздник христианского календаря. Сегодня и у католиков, и у православных Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Последнюю неделю до Пасхи верующие отмечают традицией, которой следовали еще древние евреи. Победителей и царей они приветствовали пальмовыми ветвями. Также около двух тысяч лет назад встречали и Иисуса, въезжающего в Иерусалим на ослике. В славянской традиции символ той самой пальмовой ветви - верба. Сегодня веточки украшают, освящают в церкви и хранят дома как ценную реликвию.

Вербное воскресенье предваряет самую главную - предпасхальную неделю - Страстную. Это семь дней исповедей и строгого поста. Сегодня же верующим разрешено полакомиться рыбой, растительным маслом и красным вином.