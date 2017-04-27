Сегодня в столице в микрорайоне "Магистр" открыт первый детский сад

28 Апреля 2017 15:16

Созданы комфортные условия для 140 дошкольников, в том числе - гимнастический зал, городок безопасного движения и даже мини-консерватория. Во время строительства применяли ноу-хау - впервые заложили фасад с эффектом вентиляции: экотехнологии будут сами регулировать климат в зависимости от погоды. Репортаж Яна Пашкевича.

До этого маленькая Янина с родителями каждое утро отправлялась в путешествие по столице - ее садик находился почти на площади Якуба Коласа. Сейчас транспортный вояж заменила 10-минутная прогулка пешком - новый детский сад рядом с домом. Тут же девочка нашла и новых друзей.

Самый же энергетический зал в садике - гимнастический. Олимпийские игры в формате мини здесь проводят по-новому - возводят себе новые тренажеры из мягкого конструктора.

А за соседними дверями звучат музыкальные мотивы - здесь детвора осваивает инструменты традиционного белорусского оркестра. В руках юных музыкантов - деревянные ложки, бубны, гусли.

Обычную кухню же здесь заменил почти целый производственный цех. Чтобы подкрепить 140 маленьких непосед витаминными блюдами, повара работают на самом современном оборудовании.

Дворовую же территорию садика маленькие первооткрыватели еще не освоили - погода не способствует. Солнечных дней здесь ждет детский воркаут-комплекс и небольшой городок безопасного движения.

Ноу-хау использовали и во время строительства - фасады оборудовали специальной системой вентиляции. Экотехнологии сами будут регулировать климат в садике, в зависимости от погоды за окном. Такие же "умные" дошкольные учреждения получат и другие районы столицы.

Кроме того, новый микрорайон "Магистр" получит собственную школу, спортивный комплекс и амбулаторию. Их возведение начнется в ближайшее время.