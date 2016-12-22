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Сегодня в столице открываются елочные базары.
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22 Декабря 2016 07:17

Сегодня в столице открываются елочные базары.

Более 200 площадок будут работать по удобному графику - с  десяти утра до восьми вечера. А цены на  новогоднее дерево будут варьироваться в зависимости от высоты -  от 8-ми рублей (за ели до метра) и до 25-ти рублей (за трехметровые деревья). Добавим, что всего по стране будут работать  более тысячи елочных базаров.

 

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