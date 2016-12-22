Сегодня в столице открываются елочные базары.

22 Декабря 2016 07:17

Более 200 площадок будут работать по удобному графику - с десяти утра до восьми вечера. А цены на новогоднее дерево будут варьироваться в зависимости от высоты - от 8-ми рублей (за ели до метра) и до 25-ти рублей (за трехметровые деревья). Добавим, что всего по стране будут работать более тысячи елочных базаров.