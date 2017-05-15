В России начинает действовать режим пограничного контроля на рейсах из Беларуси

15 Мая 2017 12:07

Сегодня в России начинает действовать режим пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, которые пользуются авиарейсами между нашей страной и Россией. Все авиасообщения переводятся в международные секторы российских аэропортов. Пограничный контроль граждан Беларуси и России при предъявлении документа, удостоверяющего личность и посадочного талона проводиться не будет. Соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются. В ответ на введение Россией погранконтроля рейсов из Беларуси и обратно начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Республики Олег Ляшук заявил, что ответные меры вводиться не будут.