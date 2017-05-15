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В России начинает действовать режим пограничного контроля на рейсах из Беларуси
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15 Мая 2017 12:07

В России начинает действовать режим пограничного контроля на рейсах из Беларуси

Сегодня в России начинает действовать режим пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, которые пользуются авиарейсами между нашей страной и Россией. Все авиасообщения переводятся в международные секторы российских аэропортов. Пограничный контроль граждан Беларуси и России при предъявлении документа, удостоверяющего личность и посадочного талона проводиться не будет. Соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются. В ответ на введение Россией погранконтроля рейсов из Беларуси и обратно начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Республики Олег Ляшук заявил, что ответные меры вводиться не будут.

  

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