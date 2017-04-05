Сегодня в Речице уничтожили последнюю партию противопехотных мин ПФМ-1

5 Апреля 2017 19:15

Их утилизировали методом холодной детонации в специальной бронекамере. После все отходы перерабатываются до безопасного для экологии состояния. Такие мины применяли советские войска в Афганистане. Их мощность относительно небольшая, около 30 граммов в тротиловом эквиваленте. Сегодня были утилизированы 78 последних противопехотных мин.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск ВС - начальник управления инженерных войск генштаба ВС Беларуси: "Данный тип боеприпасов, срок хранения которых был определен 10 лет изготовителем, давно истек. Поэтому они, естественно, уже не отвечали требованиям безопасности с их обращением. Что касается взрывоопасных предметов, которыми занимаются Вооруженные силы, внутренние войска, то это порядка 20 тысяч боеприпасов в год, которые, как правило, уничтожаются в месте их обнаружения".

Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Беларуси: "Во-первых, ЕС весьма заинтересован в уничтожении и запрете противопехотных мин. И поэтому для нас это очень важный проект. Мы поддерживаем то, что Беларусь присоединилась к Оттавской конвенции. И сегодня прекрасный день, каждый раз, когда уничтожаются мины, это прекрасно. И для меня это очень важно".

В Беларуси со времен Советского Союза оставалось примерно три с половиной миллиона таких мин. Поэтому в 2004 наша страна присоединилась к Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. С этой целью был реализован совместный проект Беларуси и Евросоюза. Его стоимость - 4 миллиона евро. И сейчас наша страна полностью выполнила международные обязательства.