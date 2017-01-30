Сегодня в последний путь проводили артиста Александра Тихановича

30 Января 2017 19:01

Сегодня в последний путь мы проводили нашего любимого артиста Александра Тихановича под известную всем "Малиновку" и аплодисменты. Несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал записывать песни и давать концерты. И в эти дни с любовью и грустью Александра Тихановича вспоминают не только в Беларуси, но и везде, где знали и слушали его песни. Именно благодаря поддержке музыканта многие начинающие исполнители получили путевку на сцену. И сегодня воспитанники Александра Тихановича, его друзья, коллеги, поклонники и в эти минуты продолжают нести цветы к могиле народного артиста.

Репортаж Инны Пилевич.

Помолиться за друга, товарища, родного и просто любимого исполнителя Александра Тихановича люди собрались на рассвете. Заупокойная литургия и отпевание проходило в церкви, где сам народный артист всегда искал духовного упокоения. В храме Александра Невского на Военном кладбище столицы Александр Тиханович был не просто прихожанином, но и певчим, церковным старостой.

В переполненном храме рядом с легендой самые близкие: внук Иван, дочь Анастасия и супруга Ядвига Поплавская - спутница по жизни и на сцене. Со свечами и вип-персоны - коллеги, которые выходили с ним на одну сцену.

"У моей любви на щеке слеза" - с этим рефреном песни Тихановича "Прощальный бал" тысячи поклонников днем направлялись к Белгосфилармонии. На площадке, где исполнитель дал множество концертов, состоялась гражданская панихида. Провожали со всеми почестями - на красных подушечках многочисленные награды. Был возложен венок и от Главы государства. Желающих в последний раз увидеться с легендой было настолько много, что панихиду было решено продлить. Но и трех с половиной часов оказалось мало. В последний путь провожали под громкие аплодисменты и одну из самых известных песен народного артиста - "Малиновку".

От Белгосфилармонии по главному проспекту страны траурная процессия направилась на Московское кладбище. Именно там под залпы роты почетного караула народный артист Беларуси Александр Тиханович был предан земле.