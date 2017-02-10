Сегодня в "Панораме" - обозреватели Макей и Лавров

11 Февраля 2017 09:04

Большой разговор с Президентом остается самым обсуждаемым событием в СМИ и экспертной среде. Заявления Александра Лукашенко продолжают лидировать в топах цитируемости и зачастую инициируют новые дискуссии. Одна из таких обсуждаемых тем - внешне-политический курс Беларуси. Наши обозреватели - Макей и Лавров - обобщили мнения экспертов в вопросе.