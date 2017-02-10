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Сегодня в "Панораме" - обозреватели Макей и Лавров
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11 Февраля 2017 09:04

Сегодня в "Панораме" - обозреватели Макей и Лавров

Большой разговор с Президентом остается самым обсуждаемым событием в СМИ и экспертной среде. Заявления Александра Лукашенко продолжают лидировать в топах цитируемости и зачастую инициируют новые дискуссии. Одна из таких обсуждаемых тем - внешне-политический курс Беларуси. Наши обозреватели - Макей и Лавров - обобщили мнения экспертов в вопросе.

  

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