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В Овальном зале парламента будут говорить о развитии социальной сферы
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31 Мая 2017 07:02

В Овальном зале парламента будут говорить о развитии социальной сферы

Правительство ответит на вопросы депутатов и сенаторов. С основным докладом выступит вице-премьер Василий Жарко. Разговор пойдет о занятости населения и создании новых рабочих мест, здравоохранении и экспорте медуслуг, а также о реформировании системы образования, развитии физкультуры и спорта в Беларуси. После доклада парламентарии смогут задать вице-премьеру свои вопросы.
  

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