В Овальном зале парламента будут говорить о развитии социальной сферы

31 Мая 2017 07:02

Правительство ответит на вопросы депутатов и сенаторов. С основным докладом выступит вице-премьер Василий Жарко. Разговор пойдет о занятости населения и создании новых рабочих мест, здравоохранении и экспорте медуслуг, а также о реформировании системы образования, развитии физкультуры и спорта в Беларуси. После доклада парламентарии смогут задать вице-премьеру свои вопросы.