Сегодня в Минской области чествовали многодетных матерей

3 Марта 2017 00:26

32 женщины, которые родили и воспитывают пятерых и более детей, отметили на самом высоком уровне. Самой богатой на награды стала делегация из Минского района. Персональную звезду за материнство получили 7 женщин. На торжества пригласили не только самих героинь, но и их мужественных помощников. В Минской области традиция - вручать Орден Матери в семейной атмосфере.

Всего в центральном регионе орденом Матери отмечены более 1600 женщин.