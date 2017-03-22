Общество
22 Марта 2017 15:23
Сегодня в Минском районе открыли новый детский сад
Проблему недостатка мест в детских садиках Минского района частично решит новое дошкольное учреждение. Сегодня в городке Прилуки открыли детский сад номер два. Он рассчитан на 150 воспитанников, а это восемь групп. Дизайнерский проект интересен своей планировкой. В каждой группе зоны для игр и дневного отдыха разграничивает только цвет. Есть физкультурный зал, кабинеты учителя-дефектолога и психолога. Есть и отдельные зоны, где будут проводить специальные развивающие занятия.
За последние шесть лет в центральном регионе построили 15 детских садов. Сейчас возводят в Столбцах и Жодино.
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