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Сегодня в Минском районе открыли новый детский сад
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22 Марта 2017 15:23

Сегодня в Минском районе открыли новый детский сад

Проблему недостатка мест в детских садиках Минского района частично решит новое дошкольное учреждение. Сегодня в городке Прилуки открыли детский сад номер два. Он рассчитан на 150 воспитанников, а это восемь групп. Дизайнерский проект интересен своей планировкой. В каждой группе зоны для игр и дневного отдыха разграничивает только цвет. Есть физкультурный зал, кабинеты учителя-дефектолога и психолога. Есть и отдельные зоны, где будут проводить специальные развивающие занятия.

За последние шесть лет в центральном регионе построили 15 детских садов. Сейчас возводят в Столбцах и Жодино.

  

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