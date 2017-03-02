Общество
2 Марта 2017 19:07
Сегодня в Минске вспоминали жертв холокоста, казненных ровно 75 лет назад
Это 5 тысяч убитых 2 марта 1942 года узников еврейского гетто. У мемориала "Яма" собрались представители посольства Израиля, руководители Союза белорусских еврейских общественных организаций, ветераны и студенты. В тот день весной 42-го прошла одна из самых масштабных и несравнимых по жестокости карательных нацистских акций, известная в истории как "Пуримский погром". Всех узников расстреляли и захоронили в огромной общей могиле. В 1947 году оставшиеся в живых евреи Минска инициировали и создали черный обелиск с надписью на идиш. Сегодня сюда легли цветы, венки и традиционные в еврейской культуре камушки, символизирующие вечную память.
Завершилась акция общей поминальной еврейской молитвой "Кадиш".
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