Сегодня в Минске развернулись елочные ярмарки

22 Декабря 2016 15:23

27 тысяч натуральных деревьев поступили в продажу. С 10-ти до 19-ти часов будут работать более 200 площадок, где можно приобрести главный атрибут праздника - сосну, ель или пихту. Самый большой елочный базар появится возле Дворца спорта 24 декабря. Цена дерева зависит от его высоты. Например, один метр - 8 рублей.



Напомним, что накануне праздников охрана лесного фонда усилена. За самостоятельную вырубку придется заплатить штраф. Репортаж Александра Хоровца.



Почти 15 лет Николай Соловей занимается вырубкой новогодних деревьев. С гектара лесных насаждений получается около 300 елей, рассказывает специалист. Каждое дерево как на подбор - пушистое, с хорошим размахом веток. Однако чтобы заготовить такое количество, лесник проходит не один километр. По традиции, первую срубленную ель ставит в своем доме.



В этом году в одном только Узденском лесхозе планируют заготовить около 2 тысяч хвойных. Как правило, ели заготавливают на лесосеках. Тем самым специалисты выполняют сразу несколько функций. С одной стороны, расчищают дороги и линии электропередачи и минимизируют вред природе, со второй, пополняют бюджеты лесхозов.



По сравнению с прошлым годом цены на ели немного подросли и зависят от высоты. Дерево до метра стоит от 8-ми до 16-ти рублей. За двухметровое придется заплатить около 20-ти рублей. Максимальная цена трехметрового дерева составит 25 рублей.



Между тем в районных центрах и лесничествах цена вечнозеленых может отличаться. В случае, когда ель некуда поставить, предложат колючие букеты, состоящие из веток сосны, можжевельника и ягод калины. Эксклюзивное предложение - ель в кадке.



А вот самостоятельные походы в лес за новогодним деревом могут значительно уменьшить семейный бюджет. Специалисты природоохраны вместе с инспекторами ГАИ дежурят на лесных делянках и дорогах. Кроме того, фото- и видеофиксаторы несут молчаливый караул в лесу.



Впрочем, новогодних деревьев хватит всем, заверяют специалисты лесхозов. Только в Минской области планируют реализовать более 45 тысяч елей. Всего в центральном регионе развернется свыше 240 елочных ярмарок, которые будут ежедневно работать с 10-ти утра до 19-ти вечера вплоть до 31 декабря.