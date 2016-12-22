Общество
22 Декабря 2016 15:23
Сегодня в Минске развернулись елочные ярмарки
27 тысяч натуральных деревьев поступили в продажу. С 10-ти до 19-ти часов будут работать более 200 площадок, где можно приобрести главный атрибут праздника - сосну, ель или пихту. Самый большой елочный базар появится возле Дворца спорта 24 декабря. Цена дерева зависит от его высоты. Например, один метр - 8 рублей.
Напомним, что накануне праздников охрана лесного фонда усилена. За самостоятельную вырубку придется заплатить штраф. Репортаж Александра Хоровца.
Почти 15 лет Николай Соловей занимается вырубкой новогодних деревьев. С гектара лесных насаждений получается около 300 елей, рассказывает специалист. Каждое дерево как на подбор - пушистое, с хорошим размахом веток. Однако чтобы заготовить такое количество, лесник проходит не один километр. По традиции, первую срубленную ель ставит в своем доме.
В этом году в одном только Узденском лесхозе планируют заготовить около 2 тысяч хвойных. Как правило, ели заготавливают на лесосеках. Тем самым специалисты выполняют сразу несколько функций. С одной стороны, расчищают дороги и линии электропередачи и минимизируют вред природе, со второй, пополняют бюджеты лесхозов.
По сравнению с прошлым годом цены на ели немного подросли и зависят от высоты. Дерево до метра стоит от 8-ми до 16-ти рублей. За двухметровое придется заплатить около 20-ти рублей. Максимальная цена трехметрового дерева составит 25 рублей.
Между тем в районных центрах и лесничествах цена вечнозеленых может отличаться. В случае, когда ель некуда поставить, предложат колючие букеты, состоящие из веток сосны, можжевельника и ягод калины. Эксклюзивное предложение - ель в кадке.
А вот самостоятельные походы в лес за новогодним деревом могут значительно уменьшить семейный бюджет. Специалисты природоохраны вместе с инспекторами ГАИ дежурят на лесных делянках и дорогах. Кроме того, фото- и видеофиксаторы несут молчаливый караул в лесу.
Впрочем, новогодних деревьев хватит всем, заверяют специалисты лесхозов. Только в Минской области планируют реализовать более 45 тысяч елей. Всего в центральном регионе развернется свыше 240 елочных ярмарок, которые будут ежедневно работать с 10-ти утра до 19-ти вечера вплоть до 31 декабря.
Напомним, что накануне праздников охрана лесного фонда усилена. За самостоятельную вырубку придется заплатить штраф. Репортаж Александра Хоровца.
Почти 15 лет Николай Соловей занимается вырубкой новогодних деревьев. С гектара лесных насаждений получается около 300 елей, рассказывает специалист. Каждое дерево как на подбор - пушистое, с хорошим размахом веток. Однако чтобы заготовить такое количество, лесник проходит не один километр. По традиции, первую срубленную ель ставит в своем доме.
В этом году в одном только Узденском лесхозе планируют заготовить около 2 тысяч хвойных. Как правило, ели заготавливают на лесосеках. Тем самым специалисты выполняют сразу несколько функций. С одной стороны, расчищают дороги и линии электропередачи и минимизируют вред природе, со второй, пополняют бюджеты лесхозов.
По сравнению с прошлым годом цены на ели немного подросли и зависят от высоты. Дерево до метра стоит от 8-ми до 16-ти рублей. За двухметровое придется заплатить около 20-ти рублей. Максимальная цена трехметрового дерева составит 25 рублей.
Между тем в районных центрах и лесничествах цена вечнозеленых может отличаться. В случае, когда ель некуда поставить, предложат колючие букеты, состоящие из веток сосны, можжевельника и ягод калины. Эксклюзивное предложение - ель в кадке.
А вот самостоятельные походы в лес за новогодним деревом могут значительно уменьшить семейный бюджет. Специалисты природоохраны вместе с инспекторами ГАИ дежурят на лесных делянках и дорогах. Кроме того, фото- и видеофиксаторы несут молчаливый караул в лесу.
Впрочем, новогодних деревьев хватит всем, заверяют специалисты лесхозов. Только в Минской области планируют реализовать более 45 тысяч елей. Всего в центральном регионе развернется свыше 240 елочных ярмарок, которые будут ежедневно работать с 10-ти утра до 19-ти вечера вплоть до 31 декабря.
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