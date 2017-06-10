Главная>>Общество>>Сегодня в Минске перекроют движение
Общество
RSS
Сегодня в Минске перекроют движение
Скачать Поделиться

12 Июня 2017 15:29

Сегодня в Минске перекроют движение

К сведению водителей. Столичный проспект Машерова сегодня частично опять станет свободным от машин - здесь очередная репетиция парада до Дня Независимости. Тренировочной площадкой для сводной роты почетного караула будет участок от перекрестка с улицей Даумана до проспекта Победителей. Движение перекроют с 10 часов вечера до полуночи. По такому же графику подготовка к празднику будет проходить здесь каждый понедельник и четверг в течение двух недель.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 13 июня Прагноз надвор'я на 13 чэрвеня 12.06.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 13 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =