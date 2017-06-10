Сегодня в Минске перекроют движение

12 Июня 2017 15:29

К сведению водителей. Столичный проспект Машерова сегодня частично опять станет свободным от машин - здесь очередная репетиция парада до Дня Независимости. Тренировочной площадкой для сводной роты почетного караула будет участок от перекрестка с улицей Даумана до проспекта Победителей. Движение перекроют с 10 часов вечера до полуночи. По такому же графику подготовка к празднику будет проходить здесь каждый понедельник и четверг в течение двух недель.