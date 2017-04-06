6 Апреля 2017 18:43
Сегодня в Минске открылась международная конференция гимназистов
Им надо создать модель Организации Объединенных Наций. Это своеобразная игра, во время которой имитируется работа разных комитетов ООН. Покорение космоса, урбанизация, экологические проблемы. Старшеклассники и студенты во время обсуждения политических, экономических и социальных проблем предлагают свои идеи. Все диспуты ведутся исключительно на английском языке. Надежда Сербиненко побывала на открытии форума.
Алия и Тагир в Минск приехали из казахстанского города Аксай. Но на модели ООН представляют не свою страну, а далекую Боливию. В этом и заключается главная идея игры с 64-летней историей. Суметь защитить интересы другой страны и при этом оставаться объективным участником диспута.
Модель Организации Объединенных Наций - это синтез научной конференции и ролевой игры, во время которой студенты и учащиеся старших классов проигрывают работу ООН. Моделирование проходит по всему миру.
С 2012 к международному проекту присоединились и белорусские гимназисты. Постоянным организатором модели среди старшеклассников выступает 12-я столичная гимназия.
В этом году конференция собрала около 300 участников - это представители гимназий, лицеев, колледжей Минска, Бреста, Слуцка, а также школ Казахстана и Москвы.
Кстати, именно из российской столицы моделирование ООН получило распространение по СНГ. Крупнейшие форумы проводят МГУ и Московский институт международных отношений.
Гимназическая конференция проходит под патронажем Ассоциации клубов ЮНЕСКО и ООН в Беларуси. Рабочий язык форума - английский.
Захария Тейлор, заместитель председателя представительства ООН в Беларуси:
"Я считаю, что гимназическая модель ООН - это отличная возможность для ребят освоить искусство диспута, искусство ведения диалога. Все имеют разные взгляды на события, которые происходят в мире, поэтому для общества очень полезно учиться приводить аргументы и находить решение проблемы, даже когда это очень сложно".
Конференция будет длиться 4 дня. В последний день в медуниверситете пройдет генеральная ассамблея. На ней участники подведут итоги форума.