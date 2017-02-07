Сегодня в Минске откроется XXIV Международная книжная выставка

8 Февраля 2017 07:04

Более 30 стран привезли свои книжные новинки. Впервые примет участие Греция. Специально к 500-летию белорусского книгопечатания Национальная библиотека представит 20 томов факсимильного издания Франциска Скорины. Каждое издательство представит на ярмарке стенд с национальной литературой. А лучшие произведения и молодых авторов отметят наградами. Почетным гостем Книжной ярмарки в этом году станет Соединенное Королевство.

Международная книжная выставка фактически откроет юбилейный год. Главными темами станут два больших события: 500-летие белорусского книгопечатания, а также 135-летие со дня рождения Янки Купалы.