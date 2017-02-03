Сегодня в Минске начнется суд над столичным дрифтером

3 Февраля 2017 08:02

Слушания будут проходить в Доме правосудия. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по 2 статьям: "Хулиганство" и "Надругательство над историко-культурными ценностями".

Напомним, в конце ноября минчанин на автомобиле устроил заезд прямо на площади Победы вблизи Вечного огня. Молодой человек заехал на площадку возле памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и целенаправленно проехал 3 круга в управляемом заносе. Крутые виражи на телефон снимал знакомый дрифтера. Гонки попали и в поле зрения правоохранителей. Первыми лихача заметили сотрудники отдела департамента охраны. Водитель попытался от них скрыться. Задержание произвели сотрудники ГАИ.