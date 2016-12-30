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Сегодня в коллективах звучат пожелания добра, счастья и успехов
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30 Декабря 2016 18:48

Сегодня в коллективах звучат пожелания добра, счастья и успехов

Сегодня в последний рабочий день уходящего года в коллективах звучат пожелания добра, счастья и успехов. И, конечно, все в ожидании главного героя новогодних торжеств. А для наших зрителей  поздравления Дед Мороз эксклюзивно дарит уже сейчас.

На прямой связи с нашей студией - городская ратуша и Дед Мороз, который там в эти дни принимает гостей.

Новый год - это и подведение итогов. Все 366 дней журналисты "Новостей региона" следили за главными, яркими,  хорошими,  а иногда и шутливыми новостями столицы и области. Наш 2016 - обзор самых ярких событий глазами наших корреспондентов.

 

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